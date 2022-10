Capcom is de laatste jaren behoorlijk veel met de Resident Evil franchise bezig. Zo hebben we remakes van de eerste delen gehad en volgend jaar mogen we een remake van Resident Evil 4 verwelkomen. Een andere favoriet is Resident Evil Code: Veronica X.

Meermaals is Capcom al gevraagd of ze daar remake plannen voor hebben, maar de uitgever wil daar (nog) niet in meegaan. In een gesprek met Noisy Pixel zegt Yoshiaki Hirabayashi dat er momenteel geen concrete plannen zijn om die game van een remake te voorzien.

Helemaal uitgesloten is het niet, want Hirabayashi zegt daarbij dat als de kans zich aandient dat Capcom misschien overstag gaat. Wellicht na de release van Resident Evil 4?