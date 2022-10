Halloween is nog steeds gaande in Los Santos en daarvoor zagen we de afgelopen weken al de nodige activiteiten in GTA Online verschijnen. Dat gaat deze week rustig verder met de terugkeer van de Beast vs. Slasher Adversary modus, waarin je de komende dagen dubbele GTA$ en RP kunt verdienen.

Ook blijven er UFO’s opduiken boven San Andreas en als je die weer op de gevoelige plaat vastlegt, kan je dat een beloning opleveren. Alle andere punten van de update voor de komende dagen hieronder op een rijtje.

Dubbel GTA$ en RP bij Exotic Exports – maar pas op voor een losgeslagen Cerberus truck die de delivery inspanningen tegenwerkt

Driedubbel GTA$ en RP bij Freemode Events en Challenges

Gratis Famine Mask voor het spelen deze week

Gratis Green Vintage Mummy Mask voor het voltooien van een Payphone Hit

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Hao’s Premium Test Ride: de Karin S95

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week is tussen Pacific Bluffs en Mount Gordo

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: een Orange Übermacht Zion Classic (50% korting) met Faux Rust livery, de Shitzu Defiler geschilderd in Classic White met Classic Orange Stripe livery, een Metallic Sunrise Orange Declasse Tampa, de Western Zombie Chopper Classic Dark Steel geschilderd en verpakt in de Ghost Flames livery en een Pearlescent White Karin Everon (30% korting) in de Harsh Souls livery

Te zien in de Luxury Autos Showroom: Överflöd Entity XXR en Pfister Neo (30% korting)

Lucky Wheel-hoofdprijs: de Truffade Thrax

LS Car Meet Prize Ride: de Lampadati Viseris ligt voor het grijpen voor degenen die drie dagen op rij in de top 3 van Street Races eindigen

LS Car Meet Test Rides: de Ocelot Locust (30% korting), Pfister Comet Safari (50% korting) en Vapid Bullet (50% korting)

Liefhebber van voertuigen en momenteel een gebrek aan ruimte? Goed nieuws! Je kunt momenteel garages in alle soorten en maten aanschaffen tegen een korting van 40%. Je kunt de garage ook gelijk vullen met nieuwe voertuigen, aangezien er wat bolides eveneens in de aanbieding zijn.

Declasse Tampa – 50% korting

Vapid Bullet – 50% korting

Pfister Comet Safari – 50% korting

Übermacht Zion Classic – 50% korting

Nagasaki Blazer Aqua – 40% korting

Ocelot Locust – 30% korting

Karin Everon – 30% korting

Pfister Neon – 30% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming ontvangen GTA$125K. Alle bonus GTA$ worden binnen 72 uur op je Maze-bankrekening gestort.