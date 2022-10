Review | NHL 23 – Hoewel de sport hockey in onze contreien redelijk populair is, is dit met ijshockey toch een ander verhaal. Sinds 2015 delen Nederland en België namelijk zelfs hun eerste klasse met elkaar. Hierin nemen vier Nederlandse en vier Belgische teams het tegen elkaar op. In de NHL zijn er jammer genoeg geen Belgen actief, terwijl er wel één halve Nederlander zijn weg zoekt in de competitie. Daniel Sprong speelt voor de Seattle Kraken en zou liever uitkomen voor Canada in plaats van Nederland als het om de internationale knikkers gaat. Logisch ook, Nederland heeft weinig op het wereldtoneel te betekenen. Desalniettemin reden genoeg om in NHL 23 te duiken en daar verandering in te brengen!

Face-off

Als je denkt dat FIFA jaarlijks met weinig aanpassingen over de brug komt, zet je dan schrap voor NHL 23. Laten we beginnen met de ‘Be a Pro’-modus, waarin jij een speler maakt die zijn weg probeert te vinden in de NHL. Zo kan je via de Amerikaanse Memorial Cup of de Europese Champions League je plekje in de draft weten te verzilveren. Mocht je liever gewoon rechtstreeks in de NHL willen starten, is dat ook een optie. Jammer genoeg is deze modus een exacte kopie van de modus in NHL 22. Je hebt dezelfde intro-scènes, dezelfde menu’s en dezelfde gesprekken met spelers en managers. Er is letterlijk niets veranderd, wat toch jammer is, aangezien het één van de belangrijkste modi in de game is.

Als we dan naar de ‘Franchise mode’ gaan kijken, zien we dat deze het niet veel beter doet. In deze modus neem jij de leiding over een team en zorg je ervoor dat je meerdere Stanley Cups weet te winnen. Dit doe je aan de hand van een goed draft- en transferbeleid, maar ook het spel op het ijs is belangrijk. De vernieuwing hier is dat je nu ook de instellingen van de competitie zelf kan aanpassen. Wil jij een NHL met maar zes teams, dan kan dat. Speel jij liever met 48 teams in één competitie, dan kan dat ook. Deze optie zorgt ervoor dat jij de modus echt kan spelen zoals jij het wilt en dit is in onze ogen wel een mooie verbetering. Echter blijft het natuurlijk alleen maar een verschil in het opzetten van de competitie, verder kent de modus niet veel nieuws, wat ons dan wel weer tegen de borst stoot.

Body check

Natuurlijk heb je ook nog de ‘Ones’-modus, waarin je het 1v1v1 opneemt tegen elkaar op een half hockeyveld. Dit is leuk voor even, al valt er ook hier niets nieuws te bespeuren. Hetzelfde geldt voor de ‘Threes’-modus waarin jij het, je raadt het al, met zijn drieën opneemt tegen drie spelers van de tegenpartij. Dit is op kleinere veldjes, waardoor er nog meer actie te beleven valt. Deze modi zijn een leuke afwisseling, maar ook deze zitten al meerdere jaren in de NHL-games en bieden weinig nieuws. Je kan deze modi echter online spelen, wat toch een meerwaarde te noemen valt. Zeker als je het met vrienden tegen elkaar opneemt, al zien wij geen reden om te upgraden van NHL 22 als jij fan bent van deze modi.

Tot slot hebben we natuurlijk nog de online modi als ‘Hockey Ultimate Team’, ‘HUT Rush’ en ‘World of CHEL’. In deze modi moet je, aan de hand van te verdienen – of te kopen – munten, pakketjes kopen om zo verschillende spelers te verzamelen en een zo sterk mogelijk team uit te bouwen. HUT zijn je standaard wedstrijden met jouw team en HUT Rush is een snellere variant, die zich meer afspeelt op bevroren vijvers dan wel in grote arena’s. In de World of CHEL creëer jij een eigen speler en ga je met andere spelers de competitie aan met andere teams. De grootste vernieuwing vinden we echter terug in HUT. Zo is het nu namelijk mogelijk om ook vrouwelijke spelers uit de pakketjes te halen en deze toe te voegen aan je teams. Het ding is echter dat dit wel leuk is voor het vrouwen ijshockey, alleen verandert dat zeer weinig aan de modus zelf.

Powerplay

Laten we wel stellen dat de modi die er zijn, allemaal leuk zijn om te spelen, maar ze kennen dit jaar echter zo weinig vernieuwingen dat het ons toch teleurstelt. De gameplay van NHL is dan wel weer redelijk solide. Spelers voelen dit jaar wat zwaarder aan, waardoor we het gevoel hebben dat we beter spelers van de puck kunnen duwen en we meer fysiek te werk kunnen gaan. Door dit meer fysieke werk zijn de ‘Last chance puck movements’ een mooie toevoeging. Zo zal je speler, als hij door een duw uit evenwicht gebracht is, toch nog proberen om in een poging van wanhoop een pass te versturen of een schot te lanceren. De besturing om deze actie in te zetten is best wel intuïtief, je moet namelijk gewoon twee keer na elkaar op de pass-knop drukken of twee keer proberen te schieten met je stick. Als jij het gevoel krijgt dat je nog vlug een pass moet versturen, ga je automatisch uit wanhoop een paar keer op die knop drukken, goed bedacht dus.

Overtime

Wat de presentatie betreft, zijn er vooraleer de wedstrijd start nieuwe introductiebeelden. Hierin zie je, zoals je op de onderstaande screenhot kunt zien, dat er beelden op het ijs geprojecteerd worden. Deze zien er echt gaaf uit, het is alleen jammer dat ze maar voor zes van de 32 teams beschikbaar zijn, waardoor je ze amper te zien krijgt. Verder is ook de presentatie van het winnen van de Stanley Cup in een nieuw jasje gestoken. Zo zal jij nu kunnen bepalen in welke volgorde de spelers de trofee mogen vasthouden. In de echte wereld is er een ongeschreven regel dat de belangrijkste spelers eerst een toertje mogen schaatsen met de beker. In eerdere delen kwam het wel eens voor dat een reservespeler de trofee in zijn handen kreeg, na het toertje van de kapitein die als eerste mag. Een beetje gek, wat nu dus opgelost wordt door de optie om zelf te bepalen wat de meest logische/realistische volgorde is.

De game heeft daarnaast minder last van grafische bugs dan zijn voorganger, al zijn andere probleempjes wel nog aanwezig. Zo zal je in een ‘Be a Pro’-match geregeld naar de kant geroepen worden door de coach, die je vertelt dat het niet goed gaat met de ploeg. Dit dan letterlijk een seconde nadat je de 2-0 voorsprong in de netten geschoten hebt. Dit is niet de enige incorrectheid, aangezien de commentator het voor de wedstrijd heeft over dat beide teams na hun laatste wedstrijd wel een overwinning kunnen gebruiken, terwijl we de laatste match nog met 8-1 wonnen. Tot slot hoor je tussen de wedstrijden de commentatoren over je praten en na een goede wedstrijd ben je de toekomstige god, maar als je eens één wedstrijd niet je goaltje of assist meepikt, dan maken ze je met de grond gelijk. Deze foutjes kunnen het gevoel van realisme wat tenietdoen.

Grafisch ziet de game er weer dat tikkeltje beter uit en draait het op 60fps en een 4K-resolutie. Als we het over de grafische verbeteringen hebben, dan bedoelen we voornamelijk de belichting en de verandering van het ijs. De spelers, de arena’s en het publiek zien er hetzelfde uit als vorig jaar. De grootste verbetering is het geluid van het publiek. Deze lijken nu nog meer geïnteresseerd in de wedstrijd en zullen ook fluiten en boe roepen als de thuisploeg het laat afweten. Zo zorgt het geluid echt voor meer sfeer en misschien zet het je team wel aan om terug te knokken na een achterstand. Tot slot willen we nog meedelen dat de soundtrack weer van een hoge kwaliteit is met tracks van A Day To Remember, Kasabian, MISSIO en Muse.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series X|S.