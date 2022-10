Er zijn aardig wat franchises waar al jaren niets mee gedaan wordt. Soms is dat maar goed ook, soms is dat simpelweg jammer. Het ziet er echter naar uit dat na de terugkeer van Silent Hill nog een andere bekende reeks zal herrijzen.

Square Enix heeft deze maand namelijk het handelsmerk ‘Symbiogenesis’ vast laten leggen, zo meldt Insider Gaming. Deze naam zal hoogstwaarschijnlijk bij niemand een belletje doen rinkelen, maar de betekenis hiervan is ‘het samensmelten van twee organismes in één organisme’. Deze zin is de fundatie waar de Parasite Eve-games op gebouwd zijn, dus een logische veronderstelling is dat de serie weer nieuw leven ingeblazen wordt.

De eerste twee Parasite Eve-games kwamen in 1998 en 1999 uit voor de allereerste PlayStation. The Third Birthday verscheen in 2010 in Japan voor de PSP en kwam een jaar later naar Europa.