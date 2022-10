Discord is al jaren lang een populaire oplossing om samen met je vrienden te kletsen terwijl je aan het gamen bent. Dit is zowel Sony als Microsoft niet ontgaan en beide bedrijven zijn druk in de weer met het integreren van Discord in hun platforms.

Voor de Xbox One en Series X|S is Discord inmiddels al beschikbaar gesteld en gaat Microsoft het gebruik daarvan binnenkort stroomlijnen. Voor PlayStation-spelers is het al wat langer stil, maar het ziet er naar uit dat gamers uit het blauwe kamp binnenkort dan ook eindelijk van Discord gebruik kunnen gaan maken.

Dit blijkt uit screenshots van advaithj1, die de Discord smartphone app laten zien en de functie tonen die het mogelijk maakt om je bij een voice chat op de PlayStation 4 te voegen. De PlayStation 4 wordt ook genoemd, maar afgaande op de screenshots is het alleen mogelijk om aan Discord-vrienden te laten zien welke game je aan het spelen bent.

Het is dus nog even afwachten, maar afgaande op de onderstaande afbeeldingen lijkt Discord op de PlayStation 5 nog maar een kwestie van tijd.