Call of Duty: Warzone begon ooit met de map Verdansk, waar later de kleinere map Rebirth Island bijkwam. Na de switch van Verdansk naar Caldera bleef Rebirth Island echter gewoon bestaan en die kreeg weer aanvulling met Fortune’s Keep. Op deze kleinere maps wordt voornamelijk Resurgence gespeeld, maar het ziet er niet naar uit dat die maps meegaan naar Call of Duty: Warzone 2.0.

Ghost of Hope, bekend Call of Duty insider/leaker, heeft nu op Twitter aangegeven dat er een nieuwe map in ontwikkeling is voor Warzone 2.0. Het gaat hier specifiek om een Resurgence map voor de shooter, die halverwege 2023 zou moeten verschijnen. Toys for Bob en Beenox zijn de ontwikkelaars die aan deze map werken.

Tegelijkertijd zijn Infinity Ward en Raven Software eveneens bij de ontwikkeling betrokken. De eerste ontwikkelaar houdt zich bezig met het narratief en de tweede speelt een consulterende rol voor gameplay ideeën. Details van deze map zijn niet gedeeld, dus neem het voor nu met een korreltje zout.