Met het vernieuwde PlayStation Plus krijg je – vanaf de Extra-tier – meer games die je kunt spelen via de dienst. Een groot deel van die titels heeft echter een houdbaarheidsdatum en zal na verloop van tijd PlayStation Plus ook weer verlaten.

Voorheen kregen die games een specifieke datum mee, zodat je kunt inschatten of het nog de moeite waard is om de titel te installeren en een poging te wagen. Het ziet er echter naar uit dat Sony hier het één en ander heeft aangepast.

Titels die onder de ‘Last Chance to Play’ tab vallen, tonen namelijk geen specifieke datum meer. De onderstaande afbeelding van PushSquare laat bijvoorbeeld Rez Infinite zien die onder de genoemde tab staat, maar de downloadpagina toont niet wanneer de game de dienst exact zal verlaten.

Mocht dit opzettelijk zijn, is het wederom een bijzondere keuze van Sony, want op deze manier hebben spelers geen flauw benul waar zij aan toe zijn met betrekking tot de catalogus.