Je ziet de laatste tijd steeds meer live service games verschijnen en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Sterker nog, er komen steeds meer ontwikkelaars bij die op basis van dit model games gaan maken. Nu heeft ook CI Games laten weten dat zij met een dergelijke game op de markt zullen komen.

VGC meldt dat CI Games hun investeerders heeft geïnformeerd over met welke projecten zij bezig zijn. Een van deze titels is een ‘premium, multiplayer PvE tactical-shooter’, genaamd ‘Project Scorpio’ (niet te verwarren met de codenaam voor de Xbox One X). Dit is een live service game die wordt gemaakt door Underdog Studio, de ontwikkelaar achter de Ghost Warrior-serie. Of Project Scorpio ook onderdeel uitmaakt van deze franchise is niet bekend.

Er zal sowieso wel een nieuw deel in de Ghost Warrior reeks worden gemaakt. Dit zal door een andere ontwikkelaar worden gedaan, aangezien Underdog Studio druk bezig is met het eerder genoemde spel. Deze oorspronkelijke ontwikkelaar zal overigens op kleine schaal meewerken aan dit project.

CI Games liet ook weten dat zij met een geheel nieuwe IP in het survival genre bezig zijn. Deze game gaat nu als ‘Project Survive’ door het leven en wordt gemaakt met Unreal Engine 5. Voor deze titel wordt Batfields ingeschakeld. Deze ontwikkelaar is verantwoordelijk geweest voor de Dead Effect-games.