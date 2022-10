Volgende week stappen we alweer de elfde maand van het jaar 2022 binnen en gezien 1 november op een dinsdag valt, mogen we die dag gelijk een PlayStation Plus update verwachten. Zoals bijna altijd, is ook nu de line-up voor de komende maand weer gelekt.

Op de Franse website Dealabs is de line-up geplaatst en volgens het lek mogen we de volgende drie games verwachten:

NioH (PS4/PS5)

Heavenly Bodies (PS4/PS5)

LEGO Harry Potter (PS4)

Gezien de line-up bijna stelselmatig op Dealabs gelekt wordt en ook altijd klopt, is het aannemelijk dat dit inderdaad de line-up voor de komende maand is. Naar verwachting maakt Sony PlayStation om half zes de line-up officieel bekend.