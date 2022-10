Elden Ring ontving veel lof bij de launch, maar de studio FromSoftware heeft sindsdien weer de nodige zaken aangepakt omdat bepaalde builds, wapens of vaardigheden toch iets krachtiger waren dan oorspronkelijk bedoeld.

Een recentelijke update bracht onder meer aparte damage scaling voor PvP met zich mee en sindsdien heeft de Japanse studio alweer een nieuwe hotfix uitgerold in de vorm van patch 1.07.1, die wederom wat aan de balans sleutelt.

Zo is onder meer de duur van de Ash of War: Endurance ingekort en de Incantation Inescapable Frenzy had te maken met een kleine bug. Allemaal vervlogen na het installeren van deze patch.