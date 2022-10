Het is bijna Halloween en dus zagen Arkane Studios en Bethesda schoon de kans om het jaarlijkse horrorfeest te gebruiken om hun volgende titel – Redfall – in de maneschijn te zetten. De coöp-shooter lanceert in 2023 en staat in het teken van gruwelijke vampieren.

De trailer hieronder geeft een indruk van wat we volgend jaar mogen verwachten en hoe het titulaire stadje in Massachusetts tot leven is gebracht. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige huiveringwekkende beelden en griezelige monsters.

Redfall lanceert voor de pc en Xbox Series X|S en zal vanaf de lancering verkrijgbaar zijn via Game Pass.