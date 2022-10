God of War: Ragnarök is een schitterende game, zo konden we je al vertellen in onze preview. Dit soort games lenen zich ook perfect voor mooie foto’s en dus mag een foto modus eigenlijk niet ontbreken. Dat is op dit moment echter nog het geval, maar geen zorgen. Een dergelijke modus komt eraan.

Op Twitter heeft Sony Santa Monica aangekondigd dat de fotomodus na de release aan de game zal worden toegevoegd. Naarmate de release van die modus dichterbij komt, zal de ontwikkelaar meer details delen. Het is voor nu dus nog wat onduidelijk wat we er precies van mogen verwachten, hoewel de kans groot is dat het rijkelijk gevuld zal zijn met opties.

Photo Mode will be coming to God of War Ragnarök after launch – we’ll share more details closer to when we plan to release it.

We can’t wait to see all of your captures once it’s live! https://t.co/IgSvlnzUbx

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 26, 2022