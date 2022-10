Capcom maakte in februari bekend dat het zesde deel in de Street Fighter serie in ontwikkeling is. Sindsdien hebben we al aardig wat informatie over de game gekregen en ook beelden gezien. Een releasedatum is echter nog niet bekend. Deze is nog steeds niet gegeven, maar we hebben nu wel een indicatie gekregen vanaf wanneer we het vechtspel kunnen verwachten.

In een financieel rapport van Capcom staat beschreven wat de plannen zijn voor de ontwikkelaar/uitgever tot en met maart 2023. De enige grote titel die het bedrijf in deze periode uitgeeft is Resident Evil 4 Remake, die op 24 maart 2023 in de winkels zal liggen.

Aangezien dit de enige grote titel van Capcom is tot en met maart 2023, betekent dat automatisch dat Street Fighter 6 op zijn vroegst pas in april 2023 zal uitkomen.