Het enige wat we van de multiplayer-titel, die gebaseerd is op The Last of Us, gezien hebben is artwork. Voor de rest weten we zo goed als niets. Maar mogelijk heeft een vacature van ontwikkelaar Naughty Dog iets meer over de standalone multiplayer game prijsgegeven.

Naughty Dog is namelijk op zoek naar een ‘Live Ops Producer’. Deze persoon moet ervaring hebben met Triple-A, free to play, live-titels. Het kan natuurlijk zijn dat Naughty Dog met een game bezig is waar we nog niets van afweten, maar een free-to-play live-game past natuurlijk prima bij een multiplayer-titel en dan denken we snel aan The Last of Us.

Of dit daadwerkelijk het geval is, is natuurlijk afwachten tot we eindelijk meer informatie over het spel krijgen. Misschien dat Naughty Dog tijdens The Game Awards meer prijsgeeft.