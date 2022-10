Vorige maand werd duidelijk dat er mogelijk een native PlayStation 5-app van Spotify onderweg was naar de console. Deze informatie blijkt nu te kloppen, want de app van deze digitale muziekservice is nu beschikbaar.

Reddit gebruiker venemousvillainVV2 meldt dat de app op het eerste gezicht niets nieuws met zich meebrengt, want de user interface is exact hetzelfde als de PS4-app. Er is ook nog geen officiële informatie gegeven of er überhaupt wel een verschil is.

Je zou natuurlijk denken van wel, anders hadden PS5-bezitters gewoon de PS4-versie kunnen blijven gebruiken. Het is eventueel mogelijk dat alleen 3D audio wordt ondersteund in de PlayStation 5 Spotify-app. Of dit zo is moet natuurlijk nog blijken.

Bij een officiële update lees je het hier.