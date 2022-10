LEGO Star Wars: The Skywalker Saga lanceerde eerder dit jaar en het was gelijk een groot succes. De titel is de snelst verkopende LEGO-game van ontwikkelaar Traveller’s Tales tot op heden en inmiddels zijn er de nodige uitbreidingspakketten voor verschenen.

Dit alles zal gebundeld worden in de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition die vanaf 2 november digitaal verkrijgbaar is. De uitgave bevat vanzelfsprekend het spel, alsook de 13 character pakketten die tot op heden zijn uitgebracht.

Daarmee zit het er voor de game qua extra content nog niet op, want er komen nog zes nieuwe pakketten aan die 30 speelbare personages zullen toevoegen. Deze pakketten worden via de onderstaande trailer uitgelicht en tevens is de releasedatum van elk pakket bekendgemaakt.