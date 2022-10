God of War: Ragnarök laat nog twee weken op zich wachten en de hype neemt steeds verder toe. Sony doet daar nog een schepje bovenop door vandaag de launch trailer uit te brengen en die kan je hieronder bekijken.

Met 30 seconden is de trailer verre van lang, maar elke seconde is genieten als je het ons vraagt. God of War: Ragnarök is vanaf 9 november verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Meer weten over de game? Check dan onze preview.