Sony zal de komende drieënhalf jaar tien live service titels gaan uitbrengen en één daarvan wordt gemaakt door London Studio. Deze studio heeft nu enigszins laten weten wat voor soort game dit betreft.

Co-studio hoofd Stuart Whyte heeft in een interview met GamesIndustry.biz verteld dat het team bezig is met een online coöp combat game. Deze titel speelt zich af in een fantasie versie van Londen en zal alleen uitkomen op de PlayStation 5. Wat de naam zal worden, wordt nog even geheim gehouden.

Volgens co-studio hoofd Tara Saunders is hun nieuwste game de meest ambitieuze titel die London Studio ooit heeft gemaakt. Om een klein tipje van de sluier op te lichten is er artwork vrijgegeven, dat je een idee van het spel moet geven.