We leven in een wereld waarin een op zichzelf staande game eerder een uitzondering geworden is dan de regel. Alles moet geld opbrengen en hoe doe je dat beter dan door meerdere delen te maken? Als we ons cynisme even aan de kant schuiven, moeten we ook toegeven dat sommige verhalen het gewoon waard zijn om een vervolg te krijgen. Als regisseur Glen Schofield zijn zin krijgt, is dit het geval met de binnenkort te verschijnen horrorgame The Callisto Protocol.

In een interview met Inverse liet de man immers optekenen dat hij nu al denkt aan een potentiële The Callisto Protocol 2. Schofield verduidelijkt wel dat deze eerste game een afgerond verhaal zal vertellen. Er zullen ongetwijfeld links en rechts wel wat zaadjes geplant worden om een potentieel vervolg uit te laten groeien, maar je zal nooit het gevoel krijgen dat je een urenlange trailer voor de sequel aan het spelen bent. Geen The Order 1886 toestanden, dus.

Maar Schofield denkt dus al na over wat de toekomst van de franchise zou kunnen brengen. Dat klinkt ons alvast als muziek in de oren, want onze eerste indruk van The Callisto Protocol was behoorlijk positief. Wordt vervolgd.