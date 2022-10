De november sale in de PlayStation Store is net van start gegaan en dat is voor Sony nog niet genoeg, want ook zijn er nog weekenddeals online gegaan. Het betreft 17 aanbiedingen waarbij de korting kan oplopen tot 60%. De onderstaande deals zijn nu live in de PlayStation Store en geldig tot 1 november 00:59 uur.

Mocht je een van deze games of uitbreidingspakketten willen hebben, dan kan je hier in de PlayStation Store terecht.

Cyberpunk 2077 – Van €49,99 voor €24,99

Fallout 76: The Pitt Deluxe Edition – Van €69,99 voor €27,99

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €29,69

Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition – Van €139,99 voor €48,99

Assassin’s Creed Valhalla – Season Pass – Van €39,99 voor €19,99

Sonic Origins Digital Deluxe PS4 & PS5 – Van €44,99 voor €26,99

Far Cry 6 Deluxe Edition – Van €89,99 voor €35,99

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition – Van €84,99 voor €21,24

Mass Effect: Legendary Edition – Van €69,99 voor €27,99

Watch Dogs: Legion – Deluxe Edition – Van €79,99 voor €23,99

Watch Dogs: Legion – Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €119,99 voor €39,59

Back 4 Blood: Standard Edition PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €27,99

Back 4 Blood – Uitbreiding 1: Tunnels of Terror – Van €14,99 voor €5,99

SeizoenspasBack 4 Blood Jaarpas – Van €39,99 voor €19,99

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint Gold Edition – Van €99,99 voor €24,99

Thronebreaker: The Witcher Tales – Van €19,99 voor €5,99

