Het is bijna november en nadat Sony PlayStation eerder deze week al de PlayStation Plus line-up voor november aankondigde, is het nu Microsoft die de Games with Gold bekendgemaakt heeft. Net zoals deze maand mogen abonnees van Xbox Live Gold en Xbox Game Pass Ultimate ook in november twee titels verwachten. Dit zijn de volgende:

Praetorians – HD Remaster – Van 1 tot en met 30 november

Dead End Job – Van 16 november tot en met 15 december

Als je abonnee bent, kun je de titels op de genoemde data kosteloos binnenhalen en voor een beperkte tijd spelen. Geen abonnement, maar wel interesse? Dan kan je zoals altijd natuurlijk hier terecht.