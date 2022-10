Ben je van plan om Sonic Frontiers aan te schaffen voor de PlayStation 4 of Playstation 5? Dan kunnen we je nu alvast vertellen hoeveel ruimte de game op je harde schijf of SSD in beslag zal nemen.

PlayStation Game Size weet vaak vroegtijdig te ontdekken wat de bestandsgroottes van aankomende games zijn en dat is ook nu weer het geval. De PlayStation 4-versie van Sonic Frontiers is 23,090GB groot en de PlayStation 5-versie 24,719GB. Dat valt dus best mee voor een openwereldgame.

Voor beide versies geldt dat hier ook al een patch bijzit. Het is natuurlijk mogelijk dat er nog een nieuwe update beschikbaar is bij launch, waardoor de bestandsgroottes nog wat groter uitvallen. De game zal op andere platformen hoogstwaarschijnlijk nagenoeg van dezelfde grootte zijn.