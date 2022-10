Sony PlayStation heeft in thuisland Japan een nieuwe mijlpaal bereikt met de PlayStation 5. Volgens verkoopinformatie van Famitsu is de console inmiddels 2 miljoen keer verkocht. Een mooie mijlpaal uiteraard, ware het niet dat de PlayStation 5 daarmee van alle moderne Sony console de langzaamste verkoper is.

Dit valt te verklaren uiteraard, want de console is al sinds launch slecht verkrijgbaar vanwege tekorten op componenten, waardoor Sony veel minder units dan normaal weg heeft kunnen zetten bij retailers. De verdeling van PlayStation 5 consoles is overigens als volgt:

PlayStation 5 – 1.749.737

PlayStation 5 Digital Edition – 278.046

Dit samen maakt een totaal van 2.027.783 verkochte units op 23 oktober jongstleden. De console heeft er 101 weken over gedaan om dit aantal te bereiken. De PlayStation 4 deed er om hetzelfde te bereiken 90 weken over en de PlayStation 3 wist dat zelfs in 73 weken klaar te spelen.