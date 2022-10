Gezien Sony en Activision een deal hebben met betrekking tot de Call of Duty-games, mogen spelers op de PlayStation altijd wat extra content verwachten. In het verleden was dit vaak een speciale modus, maar dat is ditmaal met Call of Duty: Modern Warfare 2 niet het geval. Ondanks dat zijn er wel een paar perks waar PlayStation-gamers van profiteren.

De exclusieve voordelen die van toepassing zijn op zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 versie zijn als volgt:

Battle Pass Bundel Bonus – Kopers van de Battle Pass bundel krijgen 5 extra tier skips.

Double XP Points – Exclusieve dubbel XP events van 24 uur.

Combat Packs – Pakketten met gratis content, zoals Skins, blauwdrukken, emblemen en meer. Dit elk nieuw seizoen.

PlayStation Party Bonus – Spelers die samenspelen in een party krijgen 25% extra wapen XP.

Extra Loadouts – Twee extra loadout slots.

Een aantal interessante voordelen die ongetwijfeld van pas komen. Overigens is die PlayStation Party bonus op iedereen van toepassing als er cross-play gespeeld wordt met spelers op de Xbox of pc.