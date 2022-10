Assassin’s Creed: Valhalla verscheen ongeveer twee jaar geleden en wist in de voorbije periode best veel spelers aan te trekken. Het avontuur van Eivor viel in de smaak bij het publiek en de game werd ook na de release nog best lang ondersteund met heel wat uitbreidingen: eerst Wrath of the Druids, gevolgd door The Siege of Paris en ten slotte Dawn of Ragnarök. De populaire game heeft nu een nieuwe mijlpaal bereikt.

Ubisoft deelde op Twitter het nieuws dat Assassin’s Creed: Valhalla de kaap van 20 miljoen spelers heeft overschreden. Hierbij worden echter ook PlayStation Plus Extra en Ubisoft+ spelers gerekend, dus dit getal zal niet hetzelfde zijn als het aantal verkochte exemplaren. Desalniettemin een mooie prestatie!