Remedy Entertainment kondigde vorig jaar aan dat ze terug zouden keren naar Alan Wake en zodoende werd Alan Wake 2 officieel onthuld. De game staat gepland voor een release in 2023, maar we hebben er de afgelopen maanden vrijwel niks over gehoord.

Deze stilte is nu doorbroken, want de ontwikkelaar heeft via een zakelijk rapport aangegeven dat Alan Wake 2 momenteel volop in productie is en dat de game nog altijd in 2023 zal lanceren, zoals gepland.

Tero Virtala, de CEO van Remedy Entertainment, zegt het volgende:

“There is still a lot of work to be done, but the game is coming together on all fronts. User testing continues, and the feedback from the user research has been encouraging. After seeing how the elements are coming together, I’m confident we will launch an excellent game.”