Een reden waarom fysieke games in sommige gevallen beter zijn dan digitale games, zijn foutjes van uitgevers en ontwikkelaars op de verpakking die soms erg grappig kunnen uitpakken. Typo’s kom je met enige regelmaat tegen, maar de Canadese tak van Activision heeft het toch wel behoorlijk bont gemaakt. Blijkbaar vertaalt ‘Xbox’ zich naar ‘PlayStation’ in het Frans.

In Canada zijn de verpakkingen van games altijd in twee talen: Engels en Frans. Zoals met elke Call of Duty pronkt er bij Modern Warfare 2 ook weer trots op de verpakking dat het de bestverkochte franchise is voor dat systeem, of het nu Xbox of PlayStation is. Maar dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat de juiste tekst erop staat.

Foutje, bedankt! Iemand bij Activision was niet helemaal wakker zo te zien.