The Outlast Trials kent op dit moment geen definitieve releasedatum, maar als we op de onderstaande gameplay mogen afgaan, lijkt de game bijna klaar te zijn. GameSpot schotelt ons namelijk de eerste 25 minuten van The Outlast Trials voor en die zijn net zo brutaal en huiveringwekkend als we van de reeks mogen verwachten.

Wat krijg je in de onderstaande video zoal te zien? Een bijzonder pijnlijke openingsscène in first person die zo naast de inmiddels beruchte aanvaring met Dr. Trager uit de eerste Outlast mag staan, het creëren van een eigen personage met bijbehorende tutorial én het behoedzaam rondsneaken waar de franchise om bekend staat.

Zeker even kijken dus!