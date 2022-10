Square Enix is één van de grote namen in het videogamelandschap en heeft enkele immens populaire franchises onder de arm. Zelfs mensen die zelden achter hun gaming pc of console kruipen, hebben immers vast al wel eens gehoord van titels als Final Fantasy, Kingdom Hearts of zelfs Dragon Quest. Dat die IP’s nog steeds uitermate geliefd zijn, blijkt nog maar eens uit recente verkoopcijfers, die Square Enix onlangs in hun jaarlijkse rapport bekendmaakte.

Games met Final Fantasy in de titel gingen dit jaar bijvoorbeeld negen miljoen keer over de toonbank, wat de totale teller van de franchise op een indrukwekkende 173 miljoen zet. Dragon Quest deed er twee miljoen bij en belandt zo op een knap totaal van 85 miljoen verkochte exemplaren. Kingdom Hearts doet het tenslotte ook niet slecht, met een totaalcijfer van 36 miljoen. Het ziet er dus naar uit dat deze IP’s nog heel lang onder ons zullen zijn.