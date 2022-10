God of War: Ragnarök ligt vanaf volgende week woensdag in de winkels en aanstaande donderdag verloopt het embargo op de reviews. We zullen dus nog even geduld moeten hebben, maar toch verschijnen er al veel spoilers op het internet. Dit blijkt te komen door gamers die de titel al in handen hebben, omdat een retailer de straatdatum gebroken heeft.

Dit tot enorme frustratie van creative director Cory Barlog, die zijn mening op Twitter niet onder stoelen of banken steekt. Hij is buitengewoon teleurgesteld in het feit dat een retailer de game twee weken voor de release al heeft verkocht. Daarbij stelt hij ook dat het in dit soort situaties best logisch is om enkel een installer op de disc van een game aan te bieden, waarmee leaks voorkomen kunnen worden.

“You know, right now, I can really understand the benefit of having just an installer on the physical disc.”

“A retailer selling the game nearly TWO WEEKS before release. Just so disappointing.”

“Sorry to everyone that you have to dodge the spoilers if you want to play the game fresh. Completely fucking stupid you have to do this. This is not at all how any of us at SMS wanted things to go.”