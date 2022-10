De liefhebbers van de hardcore modus in de Call of Duty-games zullen vast gemerkt hebben dat de optie in Call of Duty: Modern Warfare 2 op dit moment ontbreekt. Dat kan goed kloppen, want de optie zit nog niet in de game. Lang hoeven we er niet op te wachten, want Infinity Ward heeft laten weten dat de hardcore playlist op 16 november live zal gaan.

Dit is de datum waarop het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 van start gaat. Gelijktijdig lanceert Activision ook Call of Duty: Warzone 2.0, dus op de genoemde datum staat er een hoop te gebeuren voor de shooter franchise, waaronder dus de toevoeging van hardcore aan de gewone multiplayer.

Overigens handig om te weten: de ontwikkelaar heeft de naam van hardcore aangepast naar ‘Tier 1’. Vanaf 16 november vind je hardcore dus terug onder de Tier 1 playlist. Je mag in deze playlist gereduceerde health verwachten, minder HUD-elementen en friendly fire staat aan, zoals we van hardcore gewend zijn.