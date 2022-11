Zoals je al in onze preview van High On Life kon lezen, is onze Chris heel erg enthousiast over deze game. In dit artikel was alleen nog niet te lezen voor hoeveel uur aan gameplay High On Life goed is. Dit simpelweg omdat dit toen nog niet bekend was, maar deze informatie is nu wel prijsgegeven.

Squanch Games studio director Mike Fridley heeft in een interview met PureXbox wat meer verteld over High On Life en daar kwam ook de speelduur ter sprake. Volgens Fridley zal het tien tot twaalf uur duren voordat je het verhaal doorlopen hebt.

Het spel bevat echter nog aardig wat zijmissies en er zijn ook nog collectibles te vinden. Ben je van plan om ook deze allemaal te vinden en/of te volbrengen, dan kijk je tegen twintig á vijfentwintig uur aan.