Call of Duty: Modern Warfare 2 is gelanceerd met een goede variatie aan multiplayer modi, maar zoals we van de franchise gewend zijn mogen we op termijn nog meer verwachten. Details daaromtrent zijn nog niet door Infinity Ward of Activision bekendgemaakt, maar de bekende leaker TheGhostofHope weet al meer.

Hij meldt op Twitter namelijk wat er in de pijplijn zit voor de shooter. Het gaat in totaal om negen modi die op een later moment aan de game toegevoegd zullen worden, al is niet bekend wanneer precies en of het daadwerkelijk klopt.

Reinforce

Drop Zone

Gun Game

Infected

Uplink

Cranked

Cyber Attack

Team Defender

Grind

Het is ook onduidelijk of de leaker deze informatie van inside bronnen heeft of uit de bestanden van de game heeft gehaald. Gezien hij een vrij betrouwbaar track record heeft, is het een kwestie van tijd totdat het wordt toegevoegd en we zullen dan ook zien of het klopt.

Meer weten over de game? Check dan hier onze review.