Electronic Arts kondigde eerder al aan dat ze een samenwerking hebben met Marvel voor het ontwikkelen van een Iron Man-game. Dit is niet alles, want ze hebben blijkbaar een deal gesloten voor minimaal drie titels. Via een nieuwe verklaring heeft EA aangegeven dat ze een langdurige deal hebben gesloten met Marvel en dat de Iron Man-game de eerste van de drie is.

Over de andere twee titels is nog niets bekend, maar er gaan al enige tijd geruchten dat er gewerkt wordt aan een Black Panther-game, wat dan de tweede titel zou kunnen zijn. Elk van de games kent zijn eigen verhaal in het Marvel universum, waardoor het los staat van de films en comics.

Wanneer de games moeten verschijnen is nog niet bekend, aangezien er verder geen details bekendgemaakt zijn. Buiten dat EA dus met drie games aan de slag gaat, werkt Insomniac ook aan twee games, namelijk Spider-Man 2 en Wolverine. Fans van de Marvel superhelden hebben dus weinig te klagen.