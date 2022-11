Vorig jaar verscheen er een zogenaamde ‘re-imagining’ van Myst. Cyan gaat nu ook Riven – de opvolger van Myst – van dezelfde behandeling voorzien, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

De originele Riven was een point-and-click game, maar in de remake zal je de volledige vrijheid krijgen. Dit is helaas de enige informatie die de indie ontwikkelaar laat weten op diens website. Wanneer de remake zal verschijnen en op welke platforms deze te spelen zal zijn, zal pas later bekend worden gemaakt.

Er is wel een aankondigingstrailer vrijgegeven, alleen laat ook deze niet veel zien. Toch willen we jullie deze video niet onthouden en je kunt het hieronder bekijken.