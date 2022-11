In het verleden kwam het vaak voor dat consoles tegen een verlies verkocht werden, omdat bedrijven dit verlies kunnen opvangen door middel van de verkoop van games. Tegenwoordig komt dat minder vaak voor, aangezien direct winst op een systeem maken natuurlijk per definitie beter is.

Toch blijkt Microsoft nog altijd verlies te maken op een verkochte Xbox console. In gesprek met WSJ Tech Live vertelde Phil Spencer dat ze tussen de 100 en 200 dollar verlies maken op elke console, waarbij ze hopen dat terug te verdienen in de toekomst.

“Consoles as a business model… in the overall scope of gaming it’s fairly small, relative to the places that people play. Consoles has evolved to a business model much different from phones, where consoles are actually sold at a loss in the market.

So, when somebody goes and they buy an Xbox at their local retailer, we’re subsidising that purchase somewhere between $100 and $200, with the expectation that we will recoup that investment over time through accessory sales and storefront.”