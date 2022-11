Gezien we inmiddels in november aangekomen zijn, heeft Microsoft bekendgemaakt wat we de eerste helft van deze maand mogen verwachten op Xbox Game Pass. Er staan weer een aantal mooie titels op de planning, waaronder het exclusieve Pentiment.

Hieronder op een rijtje het schema vanaf vandaag tot en met 15 november. Later deze maand maakt Microsoft bekend wat er voor de rest van november in de pijplijn zit.

Vanaf vandaag

The Legend of Tianding (Cloud, console & pc)

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (Pc)

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (Pc)

Vanaf 3 november

Ghost Song (Cloud, console & pc)

Vanaf 8 november

Football Manager 2023 (Pc)

Football Manager 2023 Console (Cloud, console & pc)

Return to Monkey Island (Cloud, console & pc)

Vanaf 10 november

Vampire Survivors (Console)

Vanaf 15 november

Pentiment (Cloud, console & pc)

Somerville (Console & pc)

Naast dat er de nodige games bijkomen deze maand, zullen er ook titels weer uit de service verdwijnen en dat zijn de onderstaande:

Vanaf 8 november

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Console, and PC)

Vanaf 15 november

Art of Rally (Cloud, console & pc)

Fae Tactics (Cloud, Console & pc)

Next Space Rebel (Cloud, console & pc)

One Step from Eden (Cloud, console & pc)

Supraland (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Klik hier voor Nederland en hier voor België.