Het duurt nog ietsje meer dan een week voordat God of War: Ragnarök in de winkels ligt en gezien dit een zeer belangrijke titel voor Sony PlayStation is, zullen ze volop in gaan zetten op de marketing. Ze trekken wat dat betreft alles uit de kast, want voor een commercial hebben ze Ben Stiller, John Travolta en Lebron James ingeschakeld.

In de onderstaande video zitten de drie sterren bij elkaar in een kamer, samen met één van hun kinderen. Ze spreken hier over de band die ze met hun kind hebben, hoewel de perceptie nog weleens wil verschillen. Het resultaat is een vermakelijke commercial die zeker even het bekijken waard is.