Gamers die een pc of Nintendo Switch hebben, kunnen al anderhalve maand van Return to Monkey Island genieten. Binnenkort komt de game echter op meer platformen uit en daarom is er een nieuwe trailer uitgebracht.

Wellicht heb je in onze Game Pass update al gezien dat Return to Monkey Island vanaf 8 november te spelen zal zijn voor abonnees. Op deze datum kan je het spel ook gewoon kopen in de Xbox Store. De trailer bevestigd ook dat Return to Monkey Island op de PlayStation 5 zal verschijnen, eveneens vanaf 8 november.

De aankondigingstrailer van Return to Monkey Island voor de PlayStation 5- en Xbox Series X|S kan je hieronder bekijken.