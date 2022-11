Pakweg een maand geleden maakte Embracer Group bekend dat ze Square Enix Montréal hadden omgetoverd naar Studio Onoma. Een lang leven is deze studio niet beschoren, want volgens Jason Schreier van Bloomberg heeft de eigenaar de studio alweer gesloten.

De medewerkers zouden inmiddels geïnformeerd zijn en een gedeelte van hen wordt ondergebracht bij Eidos Montréal. De primaire reden voor het sluiten van de studio zit hem in het besparen op de kosten. Als gevolg hiervan zou een onaangekondigd project van Eidos Montréal ook in omvang zijn afgenomen.

Daarnaast zou een ander onaangekondigde game zijn geannuleerd. Dit zou naar verluidt een titel betreffen die geïnspireerd is op Stranger Things. Buiten dat zou er nog een nieuwe Deus Ex in ontwikkeling zijn. Embracer Group heeft hier officieel nog geen verklaring over gegeven, dus het is wachten op een officiële bevestiging.