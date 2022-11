Review | God of War: Ragnarök – In 2018 keerde Kratos terug in een game die de eenvoudige titel ‘God of War’ droeg. Na korte metten te hebben gemaakt met de Griekse goden, zocht de norse kerel zijn heil in het koude noorden. Hier stichtte hij met Faye een gezinnetje, maar aan het rustige leven kwam al snel een einde. Wat volgde was een schitterende, doch gewelddadige tocht door verschillende realms om de laatste wens van Faye te vervullen. Tijdens het avontuur werd ook een beeld van de toekomst voor Kratos en Atreus geschetst en daaruit werd al wel duidelijk dat de rust niet snel zou wederkeren. Nu vier jaar later hebben we de bijl weer opgepakt en gingen we opnieuw op pad met het duo.

Ontwikkeling van Atreus

God of War is van oorsprong een franchise die voornamelijk de nadruk op de actie heeft gelegd. Naarmate de serie ouder werd en er meerdere delen verschenen, nam het belang van het verhaal steeds verder toe. In de vorige God of War werd dat naar een nieuw niveau getild, want Kratos had met Atreus iets om voor te leven. De jongeman werd klaargestoomd voor het harde en gevaarlijke leven, waarbij hij nog de ondergeschikte rol had ten opzichte van zijn vader. Het resultaat was een boeiende ontwikkeling in een vader-zoon band, wat zich in God of War: Ragnarök voortzet. Atreus is nu ook wat ouder en je merkt aan hem dat hij zich meer vrijvecht van zijn vader.

De continue toeziende blik van Kratos hangt steeds meer als een schaduw over Atreus heen, die daar als elke andere normale puber moeite mee heeft. De bij momenten eigenwijze keuzes die de jongeman maakt kunnen hem in de problemen brengen, maar dat is precies hoe een kind zich leert ontwikkelen. Kratos merkt in dit avontuur steeds meer dat hij de ferme grip op zijn zoon kwijt begint te raken, waarbij hij realiseert dat Atreus meer en meer volwassen wordt. In deze game krijg je die ontwikkeling goed te zien en dat toont wederom de vaderlijke kant van Kratos, dat toch een uniek inkijkje op zijn karakter is. Er wordt immers met emoties gespeeld, daar waar dat in de vroegere delen vooral een (logisch) wraakgevoel was.

Op pad door de verschillende realms

God of War: Ragnarök is natuurlijk veel meer dan een verhaal over vader en zoon. De toekomst van hun leefomgeving staat op het spel en dat komt door eerdere acties en de samenloop van omstandigheden. We zullen omwille van spoilers geen details geven, maar we willen je wel graag vertellen dat de game een boeiend verhaal vertelt over de goden, profetieën, giganten en nog veel meer. Enerzijds geniet je van het verhaal via de vele cutscènes die tussen de setpieces en de actie door gepresenteerd worden, anderzijds zit de game tjokvol zijmissies, boeken met verhalen die je op kunt zoeken, enzovoort. Hiermee wordt de lore tot in de kleinste details ingevuld. Je kunt jezelf na het uitspelen rustig uren verliezen in het lezen van alle extra verhalen.

Dit alles maakt dat het globale verhaal wat God of War: Ragnarök je voorschotelt van begin tot eind boeiend is. Reken daarbij op verrassende plottwists. Wat hier eveneens een rol in speelt is dat je wederom verschillende realms zult bezoeken. Zo ga je opnieuw op pad in Muspelheim, Midgaard, Helheim, Alfheim, maar ook realms die je in de vorige game niet hebt bezocht. Sommige realms zijn dus herkenbaar, maar de ontwikkelaar presenteert je in veel gevallen wel een ander gedeelte, waardoor het niet als goedkoop recyclen aanvoelt. De realms die je niet eerder hebt bezocht, zijn stuk voor stuk echt enorm genieten vanwege de afwisseling die ze vormen.

Elke realm heeft een compleet andere stijl en sfeer, waardoor het in bepaalde mate continu een verrassing is wat je zult ontdekken. Je zult bij momenten echt je ogen uitkijken over de pracht en praal die op het scherm getoverd wordt. Het oog voor detail is uitmuntend en we betrapten ons er meermaals op gewoon een momentje te nemen om even te genieten van de met zorg vormgegeven levels. Er is echter ook werk aan de winkel en dat zie je terug in de reguliere combat dat samenhangt met het verhaal, alsook de vele losse gevechten, collectables en andere elementen die noodzakelijk zijn met betrekking tot het boeken van progressie.

Gezien God of War: Ragnarök net als diens voorganger een open structuur kent, zijn alle realms apart van elkaar te bezoeken. Dit kan prima tussen missies door, waardoor je altijd even van het pad af kan wijken om toch nog een paar zijmissies te doen of collectables te verzamelen. Er valt genoeg te doen en om daar een indicatie van te geven. We hebben het verhaal zelf in pakweg 28 uur uitgespeeld en inmiddels staat de teller op 45 uur en nog steeds hebben we niet alles gedaan wat de game te bieden heeft. Aan content dus zeker geen gebrek en het belangrijkste: niks voelt overbodig of onnodig aan, het past allemaal prima in het geheel. Dankzij de goede gameplay zul je je dus geen moment vervelen en dat is voornamelijk te danken aan de uitstekende afwisseling tussen het puzzelen in de omgevingen, het vechten en de dialogen die je met de vele personages voert.

Heerlijke combat

Ondanks al deze positieve geluiden moeten we wel opmerken dat de game naar ons gevoel wat traag op gang komt. De eerste tien uur gebeurt er eigenlijk niet zoveel en hoewel het absoluut geen straf is om door de werelden heen te banjeren, voelde de aanzet naar de kern van het verhaal wat langdradig aan. Het had allemaal wel wat vlotter gekund. Een groter punt van kritiek is de user interface. Je krijgt net zoals voorheen weer allerlei mogelijkheden om je wapens, armor, runes en meer te upgraden. Gaandeweg verzamel je de nodige nieuwe stukken, die je kunt afwisselen en combineren met elkaar, wat gepaard gaat met individuele statistieken.

Een bekend verhaal, ware het niet dat de inrichting van het menu erg onoverzichtelijk is. Het wordt meer in de stijl van de game gebracht en hoewel de aankleding er netjes uitziet, is het een wirwar van informatie die op je afgevuurd wordt. Dit omdat er misschien wel té veel mogelijkheden zijn om de wapens te customizen als het op de elementen aankomt… Het is een voortzetting van de basis die we kennen uit het vorige deel, wat op zich prima is. Maar waar het vorige menu nog overzichtelijk was, is het nu maar een onduidelijke bende en dat kan wat onhandig zijn. Zeker omdat de kans bestaat dat je elementen over het hoofd ziet die best goed van pas kunnen komen.

Dit is overigens het enige punt van forse kritiek op God of War: Ragnarök, want als je eenmaal de dingen ingesteld hebt zoals je ze hebben wilt, vecht je er heerlijk op los. Kratos kan onder andere de vijanden weer te lijf gaan met zijn bijl. Uiteraard ontbreken de Blades of Chaos niet en dit alles met elkaar combineren, samen met speciale aanvallen en blocks goed timen, maakt dat de gameplay ontzettend vet is om te aanschouwen. Het gaat heel erg soepel, wat het vechten in het spel tot een waar genot maakt. Ook de gameplay met de bijl voelt veel meer gestroomlijnd, waardoor dat wapen nu nog fijner is om te gebruiken. Zie het zo: de combat van God of War was al uitstekend, dit voelt net dat beetje verfijnder aan dankzij de vele vloeiende moves, het snel kunnen wisselen tussen wapens en brute finishers. In het kort: elk gevecht is een waar plezier.

Optimaal genieten

De combat is één van de belangrijkste punten in de gameplay van God of War: Ragnarök en dat voelt nu beter aan dan voorheen. Maar ook de andere onderdelen leveren weer een waardevolle bijdrage aan het totaalpakket. Zo zijn de vele verschillende puzzels, die gecombineerd worden met al dan niet specifieke elementen, nog diverser dan voorheen. Het leveldesign is daarbij ook weer van een uitstekend niveau, waardoor je bij elke stap die je maakt echt het gevoel hebt een nieuwe ontdekking te hebben gedaan. Dit sluit naadloos aan op het exploreren dat juist op die manier een ontzettend genot is om te ervaren. En dan heb je de vele verschillende personages nog, meer nog dan in het vorige deel. Opvallend is dat elk van de personages met ontzettend veel ziel ingesproken is. Hierdoor voelen ze geloofwaardig en overtuigend aan.

Natuurlijk ontbreekt het de game niet aan een heerlijke soundtrack, die bij momenten episch genoemd mag worden, waardoor Sony Santa Monica Studio op dat vlak puik werk aflevert. Precies hetzelfde is van toepassing op de performance. We hebben al aangehaald dat de verschillende realms er schitterend uitzien. Dit is te danken aan de vele detailvolle omgevingen die er dankzij de hoge resolutie van de textures prachtig uitzien. Ook de draw distance is meer dan uitstekend, wat dus maakt dat je net zoals wij meermaals een momentje zal nemen om rond te kijken. We prefereren overigens de ‘High framerate’ stand, waarbij de game op een hoge framerate draait, ruim boven de 60. Hierbij krijg je een resolutie gepresenteerd van 1440p.

Je hebt ook de optie om een 4K resolutie te prefereren tegen een framerate doel van 40fps. Het grafische verschil is echter verwaarloosbaar, waardoor we na het proberen al snel terugschakelden naar de eerder genoemde optie. Die maakt namelijk dat je het beste van beide werelden hebt en het is erg prettig om in de combat te beschikken over een hoge framerate. Mocht je niet over een tv beschikking die high framerate aankan, heb je nog de mogelijkheid de game op 30 of 60fps te spelen, waarbij je in het eerste geval een 4K resolutie krijgt en bij de tweede optie een resolutie die schaalt tussen 1440p en 4K (meer info over grafische modi hier). Ook in dat geval geniet de voorkeur uiteindelijk een hoge framerate voor de meest soepele speelervaring.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4.