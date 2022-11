THQ Nordic heeft besloten om Destroy All Humans! Clone Carnage free-to-play te maken. Gamers die een pc of Xbox One hebben, kunnen de game nu gratis downloaden. Vreemd genoeg geldt dat niet voor de PlayStation 4-versie.

Destroy All Humans! Clone Carnage was al gratis voor degenen die Destroy All Humans! 2: Reprobed hadden gereserveerd. De multiplayer spin-off werd echter ook los aangeboden voor iedereen die dat niet had gedaan. Zij moesten daarvoor € 12,99 neerleggen.

Nu is Destroy All Humans! Clone Carnage dus voor iedereen gratis binnen te halen. Tenminste, als je een pc of Xbox One hebt. Ben je een PlayStation 4-bezitter, dan moet je €0,26 betalen. In Amerika is de game weer goedkoper. Daar betaal je $0,01.

De reden waarom de game op de PlayStation niet gratis is en waarom er tegenover Amerika een ‘fors’ prijsverschil is, is niet bekend.