God of War: Ragnarök ligt over minder dan een week in de schappen en dan krijgen we weer een duik in de Noorse mythologie aangeboden door Sony Santa Monica Studio. Nu de release steeds dichterbij komt, is de marketing ook op volle toeren aan de gang. Zo hebben we de launch trailer al gezien en ook een vermakelijke commercial, waarin bekende acteurs een rol spelen.

Die commercial kwam van Amerikaanse bodem, deze nieuwe commercial van Japanse bodem valt meer in de categorie merkwaardig. Het contrast tussen de game en de commercial kan haast niet groter, want in de onderstaande video zie je drie mannen met hele kleurrijke achtergronden een liedje zingen over de avonturen van Kratos en Atreus. Wat er precies gezongen wordt, is alleen duidelijk voor de Japans sprekenden onder ons. Maar ondanks de taalbarrière is de commercial zo bizar, dat je er eigenlijk alleen maar met een glimlach naar kunt kijken.

Onze review van God of War: Ragnarök mag je vanmiddag verwachten.