Dat Elden Ring een uitbreiding gaat krijgen lijkt inmiddels een publiek geheim te zijn. De ambitieuze RPG van FromSoftware kreeg eerder al verwijzingen naar ondersteuning voor ray tracing en mogelijke DLC-maps en nu mag er weer een hoopje aanwijzingen op de stapel. De dataminer met de naam Sekiro Dubi is namelijk wederom in de bestanden gedoken en kwam met een gevulde schatkist terug. Hij/zij deelde de bevindingen op Twitter.

Zo wordt er in de bestanden een nieuwe dungeon genoemd, die de naam ‘Underground Dungeon Ark’ draagt en zijn er verwijzingen gevonden naar maar liefst dertig nieuwe baasgevechten. Dat betekent niet dat de uitbreiding daadwerkelijk zoveel nieuwe monsters zal hebben, maar de Japanse studio heeft wel ruimte vrijgemaakt voor dat aantal, aldus Sekiro Dubi.

Versie 1.07 van Elden Ring kreeg ook nieuwe text banners die verwijzen naar teksten als ‘You Win’, ‘You Lose’ en dergelijke varianten. Dit suggereert natuurlijk dat er meer content komt voor de PvP-modi, waarschijnlijk in de Colosseum gebieden die eerder ook al naar voren kwamen uit een datamine. Volgens Sekiro Dubi zullen we tijdens The Game Awards van dit jaar meer horen over de uitbreiding.

Could we say this event is going to be held at a "Colosseum"? Geoff wink if you agree https://t.co/a8hXToxGTu

