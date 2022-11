The Last of Us blijft een ongekend populaire franchise en we zien wel vaker dat dergelijke namen zich niet alleen beperken tot videogames, maar ook tot spellen die je met vrienden en familie aan tafel kunt spelen. Nu zullen bordspellen en The Last of Us ook hun krachten gaan bundelen; Naughty Dog heeft namelijk aangekondigd dat het bordspel The Last of Us: Escape the Dark onderweg is.

Het bordspel is op dit moment in ontwikkeling bij Themeborne en is een ‘duistere twist’ op de bekende videogame franchise. Het ziet er niet naar uit dat Sony zelf betrokken is bij het bordspel, gezien er een Kickstarter is opgezet om het project te bekostigen. De pagina zal op 8 november aanstaande live gaan. De ontwikkelaar kijkt in ieder geval enorm uit naar Themeborne’s interpretatie van de game. Qua illustraties zal de game volledig in het zwart-wit getekend zijn en moeten spelers samenwerken om uitdagingen te overwinnen.