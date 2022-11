De multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 is nog niet helemaal volledig. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de hardcore playlist nog, maar die zal op 16 november toegevoegd worden. Daarnaast is ook Ranked Play nog niet beschikbaar, maar ook dat zit natuurlijk in de pijplijn.

Ontwikkelaar Treyarch, die Infinity Ward ondersteuning biedt bij deze nieuwe telg in de franchise, heeft op Twitter aangegeven dat Ranked Play in 2023 gelanceerd zal worden. Ze werken momenteel aan competitieve modi, skill divisies op basis van ranks, zichtbare ranks, een top 250 leaderboard en meer.

Met het oog op Ranked Play in Call of Duty: Modern Warfare 2 zal deze optie in zowel Call of Duty: Black Ops Cold War en Call of Duty: Vanguard op 22 november ten einde lopen. Spelers hebben tot die datum de tijd om hun resterende beloningen te verzamelen.