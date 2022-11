Uitgever SEGA en ontwikkelaar Sports Interactive zouden normaal gezien op 8 november Football Manager 2023 naar de PlayStation 5 brengen. Je hoort het al aan de woorden “zouden” en “normaal gezien”: deze releasedatum is niet langer van toepassing. De PS5-versie van de game is namelijk uitgesteld naar een onbepaalde datum vanwege complicaties in het goedkeuringsproces.

In het onderstaande statement laat studio director Miles Jacobson van Sports Interactive weten dat hij het erg jammer vindt dat de game volgende week nog niet zal verschijnen. Hij wil geen mensen teleurstellen en het harde werk van zijn getalenteerde team onbenut laten. Onvoorziene omstandigheden hebben er echter anders over beslist.

Let wel: de PS5-versie van Football Manager 2023 is niet geannuleerd en zal dus ergens in de toekomst wel degelijk nog in de winkelrekken belanden. Voor andere platformen verschijnt het spel wel op de eerder genoemde datum.

“We’re devastated by this outcome, which we have worked tirelessly with our partners for a number of weeks to try to address. It was especially difficult to make the decision to delay, as it involves holding back a great game which a number of talented people within Sports Interactive have worked tremendously hard on for quite some time. We will continue to do everything in our power to get this game into the hands of PlayStation 5 gamers as soon as we can.”