Call of Duty: Warzone 2.0 lanceert op 16 november en dat met de map Al Mazrah. Er gaan echter geruchten dat er nog een tweede map bij zal komen in de toekomst en daar is nu mogelijk een eerste afbeelding van opgedoken. Het zou gaan om de map genaamd ‘Las Almas’.

Dit komt terug in de singleplayer campagne van Call of Duty: Modern Warfare 2 en ook is er een multiplayer map van beschikbaar. Insider Gaming heeft een easter egg in de campagne van de shooter gevonden, dat mogelijk een plattegrond van de Battle Royale map is.

Volgens Insider Gaming is deze map qua concept vergelijkbaar met Al Mazrah, wat het vermoeden omtrent Battle Royale doet versterken. Bronnen van Insider Gaming hebben aangegeven dat er een tweede Battle Royale map in ontwikkeling is, maar of dat het Las Almas betreft is onduidelijk.

Desalniettemin toont de plattegrond wel precies wat je van zo’n map zou verwachten. Voor nu is het dus afwachten tot de officiële bevestiging komt en dat kan nog wel even duren, gezien de focus voor nu op de release van Warzone 2.0 zelf ligt. Kortom, neem het met een korreltje zout tot die tijd.