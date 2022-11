LEGO bestaat al decennialang en er is tegenwoordig voor een ieder wel wat wils als het om de gekleurde, plastic blokjes gaat. Zo kan je als kind je fantasie erop loslaten, maar LEGO heeft ook de harten van vele volwassenen weten te veroveren. Met LEGO kan je immers allerlei indrukwekkende constructies bouwen en in die categorie is er nu een nieuwe opgedoken.

LEGO-bouwer Brendan Jones heeft namelijk een compleet klassiek Mario level nagebouwd, zoals je dat kent van de eerste Mario-games en toonde dit op BrickCon. Wat het nog net wat indrukwekkender maakt, is dat veel onderdelen kunnen bewegen. Verschillende vijanden zoals Goomba’s, Piranha Plants, Bomb-ombs en Troopa Koopa’s bewegen met behulp van maar liefst 14 motoren op-en-neer en het resultaat is erg gaaf. Check het hieronder.