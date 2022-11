Gisteren verliep het embargo op de reviews van God of War: Ragnarök en in ons overzicht heb je al kunnen zien dat de cijfers torenhoog zijn. De nieuwste creatie van Sony Santa Monica Studio krijgt nagenoeg alleen maar hoge cijfers en dat plaatst deze titel op een bijzondere plek.

Het gemiddelde op Metacritic staat momenteel op een 9.4 en dat is uitzonderlijk hoog. De enige game die daar nog boven staat is Elden Ring, die een gemiddelde van 9.6 heeft. Hierdoor is God of War: Ragnarök op dit moment de tweede best beoordeelde game van het jaar.

Hoewel, Portal Companion Collection (9.6) en Persona 5 Royal (9.5) staan er nog tussen, maar dat zijn niet echt nieuwe releases maar ports van oudere games. Met de cijfers bekend, kan natuurlijk ook een vergelijking gemaakt worden met andere exclusieve titels van Sony. Ook in dat lijstje staat de game van Santa Monica Studio fier bovenaan.